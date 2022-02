Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizeibeamter bei Widerstandshandlungen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei am Donnerstagabend zu einem Fachkrankenhaus in die Knollstraße gerufen. Auf ärztliche Weisung sollte ein 31-jähriger Mann innerhalb der Klinik auf eine andere Station verlegt werden, verweigerte sich allerdings. Die Polizei unterstütze das Pflegepersonal bei der Durchsetzung der Maßnahme. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung biss der 31-jährige Patient einen 25-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel. Schlussendlich wurde der Patient überwältigt und verlegt, er erlitt bei der Maßnahme leichte Verletzungen. Der gebissene Polizeibeamte wurde in ein allgemeinmedizinisches Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen, die Wunde musste aufwendig versorgt und genäht werden.

