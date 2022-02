Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Einsatz anlässlich häuslicher Gewalt - Indoorplantage entdeckt

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Polizei Bersenbrück zu Streitigkeiten nach Nortrup gerufen. Zwischen Eheleuten bahnte sich eine häusliche Gewalt an und die Frau hatte den Notruf gewählt. Der 56-jährige Verursacher wurde im Keller des Wohnhauses von den Beamten angetroffen. Aufgrund einer sehr schlechten psychischen Verfassung wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. In dem Keller hatte allerdings noch etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte erregt, starker Marihuanageruch. Die Beamten hoben eine professionell betriebene Marihuanaplantage aus. Diese war u. a. mit UV-Lampen, einer Bewässerung, Ventilatoren und Spezialdünger ausgestattet. Es wurden ausgewachsene Marihuanapflanzen, deren Setzlinge, Samen und bereits geerntete Pflanzenteile entdeckt. Ebenso Amphetamine, Haschisch und Ecstasy. Mehrere Mobiltelefone, schriftliche Aufzeichnungen und eine größere Summe Bargeld runden den Verdacht ab, dass ein Handel mit Betäubungsmitteln stattgefunden haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stellte aufgrund der Gesamtumstände bislang keinen Antrag auf Haftbefehl gegen den 56-jährigen Nortruper.

