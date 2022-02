Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Senior von falschem Telekom-Mitarbeiter betrogen

Alfhausen (ots)

Am Dienstag läutete es in der Hauptstraße gegen 13:45 Uhr an der Haustür eines Rentners. Der 80-Jährige öffnete die Tür und traf auf einen Mann, der sich als Mitarbeiter der Telekom ausgab. Er eröffnete dem Senior, dass dieser in den letzten Monaten zu viel Geld bei der Telefonrechnung bezahlt habe, dieses Geld solle ihm nun erstattet werden. Gemeinsam betrat man die Wohnung, um die Modalitäten zu besprechen. Für die Rückzahlung notierte sich der vermeintliche Servicemitarbeiter Daten von Kontoauszügen und ließ sich die EC-Karte aushändigen. Von der Karte wurde die Kontonummer notiert, auf die die Rückzahlung erfolgen sollte. Der Betrüger händigte die EC-Karte wieder aus, ließ sich dann noch die Telefonanlage zeigen und verabschiedete sich im Anschluss. Kurz darauf stellte der 80-jährige Mann fest, dass ihm nicht seine eigene EC-Karte zurückgegeben worden war. Zwar sah die Karte seiner eigenen zum Verwechseln ähnlich, war aber auf eine Frau aus Bremen ausgestellt. Der Rentner kontaktierte seine Bank und ließ seine EC-Karte sperren. Allerdings waren von dem Betrüger bereits rund 1000 Euro abgehoben worden, dieses Geld wird nicht erstattet.

Der falsche Telekom-Mitarbeiter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 35 - 40 Jahre alt - dunkle Haare, unauffällige Frisur - kein Bart - sprach Hochdeutsch - dunkler Anzug, Mitarbeiterausweis der Telekom auf dem Bauch - führte ein Klemmbrett / eine Schreibmappe bei sich

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter 05464/968560 oder 05439/9690 in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig nimmt die Polizei diese Tat zum Anlass, erneut vor derartigen Betrügereien zu warnen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten unerwarteten Besuchern mit einer gesunden Skepsis begegnen. Man sollte sich eine Legitimation zeigen lassen und das vorgetragene Anliegen auf Schlüssigkeit prüfen. Auskünfte zu Eigentums- und Vermögensverhältnissen, Kontodaten und ähnliche Angaben sollten zu keiner Zeit leichtfertig persönlich oder am Telefon mitgeteilt werden. Im vorliegenden Fall wäre eine Erstattung automatisch an das Rechnungskonto gerichtet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell