Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall in Fledder - 76-Jährige schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 51-Jährige mit ihrem VW aus der Meller Straße kommend die Straße "Am Huxmühlenbach". Sie beabsichtigte Hannoversche Straße geradeaus zu passieren, um ihren Weg fortzusetzen. Dabei missachtete die Osnabrückerin die vorfahrtsberechtigte 76-jährige Dissenerin, die mit ihrem Hyundai i10 in stadteinwärtige Richtung auf der Hannoverschen Straße unterwegs war. Infolgedessen krachte der VW in die Fahrerseite des Hyundai, wodurch dessen Fahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ihr 49-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Dissen, wurde nach einer Behandlung im Krankenhaus entlassen. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die dortige Ampel war zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Wartungsarbeiten ausgefallen. Der Kleinstwagen und die Kompaktklasse waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zur Auffahrt zur A33 zurück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell