POL-OS: Bramsche/A1: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab - Autobahn für mehrere Stunden voll gesperrt

Bramsche (ots)

Am frühen Dienstagmorgen war ein 38-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Er kam zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Daraufhin blieb das Gespann im unbefestigten Seitenraum, in stark kippgefährdeter Position, stehen. Der Mann aus Beringen (Belgien) blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Bremen ist derzeit für die Bergung des Lkw voll gesperrt, voraussichtlich dauert die Sperrung bis zum frühen Abend an. Nach Angaben des 38-Jährigen war vor dem Unfall ein unbekannter Transporter, Typ Sprinter, links neben ihm gefahren und auf seinen Fahrstreifen geraten. Daraufhin habe er ausweichen müssen und geriet in den Seitenraum. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Aufgrund der Vollsperrung kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Bremen.

