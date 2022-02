Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Ueffeln: Ein Verletzter bei Pkw- und Gebäudebrand - 80.000 Euro Sachschaden

Bramsche (ots)

Am Montagabend ist es in der Straße "Frersings Hof" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Gegen 22.20 Uhr löste der Brandmelder eines Einfamilienhauses in der Nähe des "Friesenpatt" aus. Der 69-jährige Bewohner stellte daraufhin Flammen aus seiner dem Haus angrenzenden Einzelgarage fest. Die Freiwillige Feuerwehren aus Ueffeln, Hesepe, Neuenkirchen, Merzen sowie Bramsche waren schnell mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort und stellten fest, dass ein in der Garage befindlicher Pkw in Flammen geraten war. Das Feuer drohte schließlich auf das Dach des Wohnhauses überzugreifen. Dieses konnte glücklicherweise durch die Löschkräfte verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig aus eigener Kraft aus dem Einfamilienhaus befreien. Der 69-jährige Brandentdecker wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den betroffenen Brandort. Die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen dauern an. Es ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell