Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Osnabrück (ots)

Im Widukindland ereignete sich am Montag um kurz nach 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 49-jährige Osnabrückerin den Gartlager Weg in nördliche Richtung. Hinter der Eisenbahnunterführung beabsichtigte die Frau mit ihrem VW Passat auf dem Gartlager Weg zu bleiben. Dabei missachtete sie an einer abknickenden Vorfahrt einen bevorrechtigten 62-Jährigen, der von rechts aus dem Hunteburger Weg kam. Im Kreuzungsbereich kollidierten der VW und der Fiat Ducato des 62-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Der 62-jährige Transporterfahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine Behandlung. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Krankenhaus wurde der Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt, es besteht der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Die entstandenen Sachschäden werden auf 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell