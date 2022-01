Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unbekannte Frau stiehlt Grabschmuck vom Friedhof in Hesepe - Eigentümer des abgebildeten Diebesguts gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 11:00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine unbekannte Frau auf dem Friedhof am Stapelberger Weg mehrere Blumentöpfe von diversen Gräbern entwendete. Nachdem der Zeuge die Unbekannte auf ihre Taten ansprach, flüchtete diese mit einem dunkelroten Damenrad in unbekannte Richtung und ließ den Grabschmuck auf dem Friedhof zurück. Die Frau soll etwa 50-55 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Sie trug eine Brille, einen Schal und eine braune Wollmütze. Sie sprach mit einem polnisch/russischen Akzent. Bei dem aufgefundenen Grabschmuck handelt es sich um sechs Blumentöpfe mit verschiedenen Pflanzen. Durch die bereits getätigten Ermittlungen der Polizei konnte bislang keine eindeutige Zuordnung zu den geschädigten Eigentümern erfolgen. Die Polizei in Bramsche bittet daher, bei Hinweisen auf die Tat oder Täterin sowie bei Wiedererkennen des Diebesgutes sich unter 05461/915300 zu melden. Die genauere Tatörtlichkeit kann dem beigefügten Bild entnommen werden.

