POL-OS: Dissen: Schwerer Verkehrsunfall am Montagmorgen - Zwei Männer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 05.35 Uhr, ereignete sich in Dissen am Teutoburger Wald ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Mini One die Rechenbergstraße aus Dissen kommend in Fahrtrichtung Wellingholzhausen. In einer Rechtskurve unweit des Sahlbrinkwegs verlor er vermutlich aufgrund von Matsch und Schnee die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Toyota Auris, eines 57-Jährigen aus Melle. Durch den Zusammenstoß wurde der Mini in einen angrenzenden Graben geschleudert. Der Mann aus Bad Rothenfelde war in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Dissen mit schwerem Gerät geborgen werden. Das Dach des Minis wurde dazu abgetrennt. Beide Männer kamen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Bei dem 40-Jährigen konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett für knapp 1,5 Stunden gesperrt.

