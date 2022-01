Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/ B51: Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten jungen Männern

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, um 00:26 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Teutoburger-Wald-Straße (B51) in Georgsmarienhütte. Ein 20-Jähriger beabsichtigte mit seinem VW Golf von einem Tankstellengelände unweit der Talstraße nach rechts auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah er offensichtlich den von links herannahenden Mercedes-Benz E350i welcher auf der B51 in Richtung Oesede unterwegs war, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des Zusammenpralls wurde der VW in ein nahegelgenes Geländer einer Fußgängerunterführung geschleudert. Durch den Unfall wurde der Golffahrer aus Georgsmarienhütte in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 20-jährige Mercedesfahrer und dessen 16-jähriger Beifahrer, beide kommen aus Osnabrück, wurden hingegen leicht verletzt. Die drei jungen Männer wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Das defekte Geländer wurde provisorisch durch die Polizei gesichert. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei Absperrmaßnahmen und leuchtete die Unfallstelle aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell