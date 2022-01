Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Spielhalle an der Pagenstecher Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag um 03.50 Uhr, machte sich ein unbekannter Mann an einer Spielhalle an der Pagenstecherstraße unweit der Straße "An der Bornau" zu schaffen. Durch Gewaltanwendung einer rückwärtigen Tür versuchte er ins Objekt zu gelangen, scheiterte jedoch und verließ den Tatort unverrichteter Dinge. Der männliche Täter von stabiler Statur trug einen grauen Kapuzenpullover mit einem schwarzen breiten Streifen am linken Arm, gelbe Handschuhe, eine Jeans sowie weiße Schuhe. Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/3273203 oder -2215 entgegen.

