Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Demonstrationen im Innenstadtbereich

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtgebiet kam es am heutigen Samstag, 29.01.2022, erneut zu Versammlungen im Kontext "Corona".

Zum Thema "Grundrechte sind nicht verhandelbar" versammelten sich um 14.00 Uhr rund 1150 Teilnehmende im Schlossgarten, angemeldet waren circa 1800. Nach einigen Redebeiträgen lief die Versammlung entgegen des Uhrzeigersinns über den Osnabrücker Wall bis zum Berliner Platz, drehte dort um und lief zurück zum Startpunkt. Hierdurch kam es lokal zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei Eintreffen auf dem Schlossplatz wurde die Versammlung nach den abschließenden Redebeiträgen, an denen etwa 600 Personen teilnahmen, um 16:50 Uhr beendet.

Die durch die Versammlungsbehörde vorgeschriebene FFP2-Maskenpflicht wurde bei der Versammlung überwiegend eingehalten. Einige wenige Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden von der Polizei eingeleitet. In diesem Zusammenhang kam es zu fünf Teilnehmerausschlüssen. Insgesamt verlief die Demonstration dennoch friedlich und störungsfrei.

Im Bereich des "Willy-Brandt-Platzes" versammelten sich ca. 30 Personen der Impfbefürworter mit entsprechenden Plakaten. Ein verantwortlicher Versammlungsleiter gab sich vor Ort gegenüber der Polizei zu erkennen. Nachdem der Aufzug aus dem Schlossgarten den Willy-Brandt-Platz passiert hatte, wurde die Versammlung beendet. An der Versammlungsstrecke brachten weitere einzelne Personengruppen mit Plakaten und Sprüchen ihren friedlichen Gegenprotest zum Ausdruck.

Parallel demonstrierten in der Spitze circa 250 Personen zum Thema "Die Krise hat System". Die Versammlung war mit dieser Teilnehmerzahl angemeldet und startete pünktlich um 14.00 Uhr am "Platz der deutschen Einheit". Nach einer zwanzigminütigen Zwischenkundgebung am "Platz des 17. Juni" setzte der Aufzug seinen Weg über den nördlichen Wallring zurück zum Startpunkt fort. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Es kam lediglich zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach einer Abschlusskundgebung wurde die Versammlung um 16.15 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell