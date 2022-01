Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Atter: Kastenwagen von Zug erfasst - 22-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr, kam es an einem Bahnübergang an der Kuhlbreite zu einem Verkehrsunfall. Während ein 22-jähriger Fahrer den Übergang mit seinem Mercedes-Vito passierte, wurde dieser durch einen herannahenden Triebwagen erfasst. Hierdurch wurde der Kastenwagen im Frontbereich massiv beschädigt. Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, umgehend durch Rettungskräfte versorgt und in ein Osnabrücker Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

