POL-OS: Hilter: 59-jährige Passantin auf Fußgängerüberweg von Pkw angefahren

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei aus Dissen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gerufen. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die Münsterstraße in Richtung Ortsmitte Hilter. Mit verringerte Geschwindigkeit fuhr er in den Kreisverkehr (Osnabrücker Straße/Bielefelder Straße) ein. Dabei übersah er jedoch die bevorrechtigte Passantin, welche sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand und die Straße querte. Der Geländewagen erfasste die 59-jährige mit der Fahrzeugfront, sodass diese zu Fall kam. Bei Eintreffen der Polizei befand sich die Bad Rothenfelderin bereits in medizinischer Behandlung. Sie erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

