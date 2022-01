Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Eine Person nach Auffahrunfall leicht verletzt

Melle (ots)

Am Donnerstagabend, um 21.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem VW Golf die Riemsloher Straße in Richtung Riemsloh. Als der Bielefelder zwischen Gerden und Westendorf verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm ein 24-jähriger Mann aus Melle mit seinem VW Golf hinten auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Bielefelders, eine 22-jährige Frau aus Melle, leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der VW des Bielefelders musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war weiterhin fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

