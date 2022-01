Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Pkw prallt gegen Baum - eine Schwerverletzt

Gehrde (ots)

Am Donnerstagabend, um 18:20 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrem VW Polo die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Zwischen Gehrde und Groß Drehle kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach dem Aufprall wurde der VW weiter in einen Graben geschleudert. Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die Bergung des Polos kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

