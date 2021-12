Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Am Freitag, 10.12.2021, stießen eine E-Scooter-Fahrerin und ein Pkw in der Straße Am Wellbach zusammen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Am Freitagnachmittag erschien eine 15-jährige Bielefelderin mit ihren Eltern auf einer Polizeiwache, um einen Unfall zu melden, der gegen 12:40 Uhr passiert war. Die Jugendliche hatte sich mit einem E-Scooter fortbewegt und war mit einem VW Golf zusammengestoßen. Nach einem kurzen Gespräch, ob alles okay sei, hatten sich die 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bielefeld und die 15-Jährige getrennt. Später bemerkte die Jugendliche leichte Schmerzen.

Die Jugendliche teilte auf der Wache mit, dass sie den Gehweg der Eckendorfer Straße in Richtung Innenstadt benutzt hätte und dann mit der Beifahrerseite des Pkw kollidierte, kurz nachdem sie in die Straße Am Wellbach eingebogen war. Der Pkw sei von der Eckendorfer Straße kommend auf die Grundstückseinfahrt eingebogen und sei daher plötzlich auf dem Gehweg gewesen.

Die Pkw-Fahrerin gab auf Nachfrage an, dass sie mit ihrem Pkw auf dem vorderen Teil der Einfahrt gestanden habe - mit ausgeschaltetem Motor. Die 15-Jährige sei vom Gehweg abgekommen, während sie sich mit einer Freundin unterhalten hätte und sei dadurch mit dem Pkw kollidiert.

Da es zwei unterschiedliche Unfallschilderungen gibt, bittet das Verkehrskommissariat 1 um Hinweise von Zeugen zu der Kollision unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell