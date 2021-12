Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoknacker nutzt kurze Abwesenheit

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Die Polizei Bielefeld sucht einen Mann, der am Mittwoch, 15.12.2021, auf einem Supermarktparkplatz an der Oldentruper Straße die Seitenscheibe eines Firmenwagens einschlug.

Ein 28-jähriger Bielefelder hielt mit seinem Ford Transit an dem Supermarkt in der Nähe der Bunzlauerstraße. Nach seinem etwa zehnminütigen Einkauf, kehrte er gegen 14:40 Uhr an den Parkplatz zurück.

Dort musste er feststellen, dass das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Am Fahrzeug fiel ihm ein Mann auf, der augenblicklich die Flucht ergriff. Er war zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine Cargohose und eine olivgrüne Mütze und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell