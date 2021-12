Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entwenden gebrauchte Fahrzeugteile

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag, 13.12.2021, gebrauchte Fahrzeugteile vom Gelände einer Recyclingfirma entwendet. Sie flüchteten mit ihrer Beute in einem Fiat Ducato, den sie am Tatort fanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände in der Grafenheider Straße. Ihre Beute, im Wert von mehreren tausend Euro luden sie in einen weißen Fiat Ducato aus dem Jahr 2001 und entkamen unerkannt über die Grafenheider Straße.

Auf der Fahrzeugseite des Fiats befindet sich der blaue Schriftzug "www.myhermes.de". Zudem wurde das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "BI-RW 75" ausgestattet, welches zu einem Firmenfahrzeug gehört.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:45 Uhr am Sonntag und 00:45 Uhr am Montag, den 13.12.2021.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nach der Tat das entwendete Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter (0521) 545-0 zu melden.

