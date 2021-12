Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin angefahren - Auto fährt davon

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich am Montag, 13.12.2021, an der Kreuzung Niederwall und Am Bach von der Unfallstelle entfernte, nachdem er eine Bielefelderin angefahren hatte. Zudem werden neben der Fahrerin eines Kleinwagens weitere Zeugen zu dem Unfall gesucht.

Gegen 16:40 Uhr überquerte eine 45-jährige Bielefelderin den Niederwall als Fußgängerin in Richtung der Straßen Am Bach und Siekerwall. Sie hatte bereits die Stadtbahnschienen passiert, als sie bei grünem Ampelsignal auf die Fahrbahn am Niederwall - in Richtung Detmolder Straße - trat.

Zeitgleich bog ein unbekannter Autofahrer, von der Straße am Bach kommend, nach rechts auf den Niederwall ab. Dabei fuhr er mit seinem Pkw die querende Fußgängerin an, die daraufhin stürzte.

Der beteiligte Autofahrer hielt an, stieg aus seinem Pkw und unterhielt sich mit einer weiteren Frau, die mit ihrem Kleinwagen an der Unfallstelle gestoppt hatte. Als die verletzte Fußgängerin den Fahrer nach seinen Personaldaten fragte, stieg er in sein Auto und soll mit quietschenden Reifen angefahren sein.

Die Zeugin, die versuchte, mit dem Kleinwagen eines Dienstleisters, den beteiligten Wagen zu verfolgen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Rettungssanitäter übernahmen die medizinische Erstversorgung vor Ort.

Der gesuchte Fahrer soll etwa 70 Jahre alt und mit einem Pkw-Kombi unterwegs gewesen sein.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell