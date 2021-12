Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall an geöffneter Autotür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Beckhausstraße ist ein Schüler am Mittwochmorgen, 15.12.2021, mit seinem Fahrrad gestürzt, als eine Autofahrerin aus ihrem Pkw aussteigen wollte. Bei dem sogenannten Dooring-Unfall zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Der 11-jährige Junge war gegen 07:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Beckhausstraße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Karl-Pawlowski-Straße fuhr er an abgestellten Fahrzeugen vorbei. Die Autos standen auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand. Dabei traf ihn eine Autotür, die von einer 18-jährigen Smart-Fahrerin aus Eickum geöffnet wurde.

Der 11-Jährige zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungssanitätern in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Polizeibeamte konnten bei der Unfallaufnahme weder an dem Fahrrad noch an dem Pkw Beschädigungen feststellen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell