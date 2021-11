Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Montag (08.11.2021) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kardinal-von-Galen-Straße 4 in Greven ein Verkehrsunfall. Ein zwischen 11:00 Uhr und 11:35 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes geparkter PKW wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 250 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können. Besonders wird in diesem Zusammengang der Zeuge gesucht, der sich ein Kennzeichen notiert, den Vorgang einer Mitarbeiterin gemeldet, aber seine Kontaktdaten nicht hinterlassen hat. Hinweise erbittet die Polizei in Greven unter der Telefonnummer: 02571/928-4455.

