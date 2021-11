Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Altkleidercontainers

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (09.11.2021) gegen 01:40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Altkleidercontainer an der Hauptstraße in Uffeln. Die Täter entzündeten auf noch unbekannte Art und Weise das Innere des Containers und setzten diesen und die dort befindlichen Kleidungsstücke in Brand. Durch den Hinweis einer Zeugin konnten Polizei und Feuerwehr schnell einschreiten und so eine Ausdehnung des Feuers verhindern. Der Brand wurde gelöscht. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegengenommen.

