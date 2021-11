Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Sachbeschädigungen an Kindertagesstätte

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.11.2021) gegen 23:00 Uhr kam es an der Kita Lovisburg am Melkeweg zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter brachen zunächst einen Holzpfahl aus einem Zaun heraus und beschädigten damit den Eingangsbereich. Dort wurde der Briefkasten gewaltsam von der Wand gerissen, sowie die Klingel beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und rief in Richtung der zwei jugendlichen Personen, die nicht näher beschrieben werden können. Dadurch ließen diese von weiteren Sachbeschädigungen ab und entfernten sich fußläufig in Richtung Ochtruper Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegengenommen.

