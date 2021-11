Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruchdiebstahl

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) wurden in der Zeit von 19:00 bis 22:00 Uhr mehrere tragbare Klimageräte aus dem Lager einer Firma in Steinfurt an der Goldstraße entwendet. Zwei bislang unbekannte Täter gelangten über ein angrenzendes Treppenhaus zu einem Lagerraum der geschädigten Firma. Die Geräte wurden durch das Treppenhaus und über den Parkplatz zu einem Zaun gebracht, über den die Geräte auf das angrenzende Gelände der Sporthalle Gartenstraße getragen wurden. Von dort wurden sie vom Tatort weggebracht. Da die Täter bei ihrem Vorhaben vermutlich gestört wurden ließen sie zwei Geräte zurück. Aufgrund der Größe der Geräte ist davon auszugehen, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen am vergangenen Sonntag (07.11.2021) zwischen 19 und 22 Uhr im Bereich Gartenstraße / Goldstraße / Bahnhofstraße gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

