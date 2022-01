Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Angriff auf Rettungsdienst und Polizei

Menslage (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, wurde der Rettungsdienst zu einem Verletzten in die Straße "Im Welde" gerufen. Ein 55-jähriger Mann hatte sich bei einem Sturz verletzt, er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Als der Mann behandelt werden sollte, griff er das Rettungsdienstpersonal unvermittelt an. Auch die hinzugerufene Polizei griff der Mann an, bevor er von den Beamten mittels Handfesseln fixiert wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Rettungsdienst den Randalierer in Schach gehalten.

Wie sich herausstellte, war dem Sturz schon eine häusliche Gewalt vorausgegangen, der Mann hatte seine Ehefrau tätlich angegriffen. Während des Transports zu einer Polizeidienststelle, versuchte der 55-Jährige mehrfach in Richtung eines Polizeibeamten zu treten. Als ihm ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden sollte, spuckte er in Richtung der Einsatzkräfte. Er stieß Beleidigungen aus und versuchte mehrfach die Beamten zu beißen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille, es folgte eine Blutprobenentnahme. Da der Festgenommene neben Aggressionen auch selbstschädigendes Verhalten zeigte, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus zwangseingewiesen. Glücklicherweise wurden die angegriffenen Einsatzkräfte bei dem Vorfall nicht verletzt und blieben dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell