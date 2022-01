Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Couragierte Zeugen unterbinden Alkoholfahrt

Parchim (ots)

Vier couragierte Zeugen haben am Dienstagnachmittag in Parchim einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und die Polizei gerufen. Nach Angaben der Zeugen war der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Autofahrer mit seinem PKW mehrfach auf einem Parkplatz in der Karl-Liebknecht-Straße umhergefahren, worauf sie den 38-jährigen Fahrer ansprachen und ihn dann zum Aussteigen aus seinem Fahrzeug bewegen konnten. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wies der Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,48 Promille auf. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem nahm die Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den deutschen Autofahrer auf und stellte seinen Führerschein sicher.

