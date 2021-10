Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 74-jährige Seniorin vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Seit Freitagabend gegen 17.00 Uhr wird die 74-jährige Ilse R. vermisst. Die Seniorin war zuletzt zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Weg in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße. Während sich der Mann auf die Suche nach einem geeigneten Parkplatz machte, wollte die an Demenz leidende 74-Jährige einen Einkaufwagen besorgen. Nachdem die Parkplatzsuche durch den Ehemann abgeschlossen war, konnte dieser die nunmehr Vermisste nach intensiver Nachschau nicht mehr auffinden. Auch die Absuche durch eine Vielzahl an eingesetzten Polizeibeamten führte nicht zum Auffinden der Frau. Ebenso brachte der Einsatz eines Mantrailer-Hundes nicht den erhofften Erfolg. Hinweise auf einen aktuellen Aufenthaltsort gibt es nicht. Aufgrund ihres gesundheitlichen Allgemeinzustandes ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ilse R. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165cm groß, 60kg schwer, hagere Statur, schulterlanges, grauglattes Haar. Die Vermisste ist vermutlich dunkel gekleidet.

Ein Lichtbild von Ilse R. finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Person geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden. Außerdem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell