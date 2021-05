Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) Brand eines unbewohnten Wohnhauses (09.05.2021)

Aldingen (ots)

Zum Brand eines leerstehenden Gebäudes kam es gestern gegen 15.30 Uhr auf der Schuraer Straße. In einem Schopfanbau des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen, das schnell auf das Hauptgebäude übergriff. Der mit rund 80 Helfern angerückten Feuerwehr gelang es, den Vollbrand schnell unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem entstand am dem Haus ein Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro und es besteht Einsturzgefahr. Die Brandspezialisten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen übernommen.

