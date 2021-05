Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Lkrs. VS) Unfallflüchtiger hinterlässt an Mini 2000 Euro Schaden

Königsfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist vermutlich beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Mönchweiler Straße gegen einen grauen Mini Cooper gestoßen. Passiert ist der Unfall am Samstag innerhalb weniger Minuten zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr. Am Heck des Mini waren blaue Antragungen vorhanden, die von dem Unfallverursacher stammen. Zeugen, die zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizei St. Georgen unter Telefon 07724 9495-00.

