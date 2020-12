Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Einbruch in Lagergebäude bleibt beim Versuch- Alarm verscheucht maskierte Täter

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 07.12.2020, haben zwei unbekannte Männer versucht, in eine Lagerhalle einer Firma in der Lenzburger Straße in WT- Waldshut einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Haupteingangstüre sowie eine Brandschutztüre aufgehebelt und dabei stark beschädigt. Als gegen 00:20 Uhr der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Tatverdächtigen ohne jegliches Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 07751/ 8316-0).

