Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Chevrolet-Oldtimer kracht in Leitplanke

Donaueschingen (ots)

Ein fast 50 Jahre alter Chevrolet-Oldtimer ist am Samstagabend auf der B27 zwischen Flugplatz und Auffahrt zur Autobahnanschlussstelle Bad Dürrheim in die Leitplanke gekracht. Der 49-jährige Fahrer am Steuer des hubraumstarken Sportwagens war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Aufgrund dessen wurde ihm von einem Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Den Führerschein des Mannes, der nicht verletzt wurde, behielten die Beamten gleich ein. Da durch den Unfall die Fahrbahn stark verunreinigt worden war, musste auch eine Reinigungsfirma angefordert werden. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen auf der B27 zeitweise gesperrt. Die Schadenshöhe an dem Oldtimer ist noch nicht bekannt.

