POL-OS: Melle: Zwei Personen nach Vorfahrtsverstoß leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um 09.36 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Lübbecke mit ihrem Jaguar Land Rover die Straße "Im Bruche". In Höhe des Kreuzungsbereichs der Meller Straße, wollte sie diese in Richtung der Quabbenstraße passieren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 67-jährigen Frau aus Rödinghausen, die mit ihrem Opel Crossland in Richtung Melle unterwegs war. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die Opelfahrerin und ihre 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Jaguars blieb unverletzt. Die verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge geborgen werden.

