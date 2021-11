Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Bus streift geparkten Opel

Schiltach (ots)

Beim Abbiegen hat ein Fahrer eines Linienbusses am Donnerstagabend einen geparkten Opel leicht gestreift und dabei einen Schaden an der Karosserie des Kleinwagens verursacht. Der 62-Jährige fuhr in der Schramberger Straße und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Hauptstraße abbiegen. Das Heck des Busses schwenkte aus und berührte den Opel Corsa. Der Fahrer wurde von der Polizei verwarnt. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen steht noch nicht genau fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell