Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Auf der Hegestraße wurde am Donnerstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen Bargeld, ein Handy und einen Laptop mit. Außerdem wurden Musik-Boxen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Der Einbruch muss zwischen 21.40 Uhr und 1.05 Uhr gewesen sein. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

