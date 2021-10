Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Devensstraße. Von hier aus wollte er nach links in die Hinsbergstraße abbiegen. Ein nachfolgender Autofahrer (44 Jahre aus Herne) fuhr auf das vorrausfahrende Auto auf. Dabei verletzte er sich leicht. Der Herner wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Der gesamte Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell