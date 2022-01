Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Schnellimbiss (06.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

In einen Schnellimbiss auf der Dürrheimer Straße eingestiegen sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten so in das Innere und durchwühlten mehrere Räume. Der Polizei liegt noch keine Information über die Höhe des angerichteten Sachschadens vor. Auch ist noch nicht geklärt, ob die Täter etwas entwendet haben. Hinweise zu ihnen erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell