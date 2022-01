Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall schwer verletzt (06.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagabend an der Einmündung der Hadumothstraße auf die Romeiasstraße zugetragen hat. Ein 37-jähriger Mann fuhr gegen 17 Uhr mit einem Mercedes Kombi der C-Klasse auf der Hadumothstraße und bog von dort auf die Romeiasstraße ein. Hierbei achtete der Mann nicht auf das auf der bevorrechtigten Romeiasstraße von links nahende Leichtkraftrad. Bei einer folgenden Kollision wurde der 19-jährige Biker vom Leichtkraftrad abgeworfen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen in die Singener Klinik. An den beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall rund 7.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell