POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Unfall fordert 7.000 Euro Schaden (06.01.2022)

Vöhringen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, an der Kreuzung Daimlerstraße und Amselweg passiert ist. Eine 19-jährige fuhr mit einem BMW auf dem Amselweg und wollte auf die Daimlerstraße abbiegen. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen VW Golf, dessen 20-jähriger Fahrer sich von rechts auf der Daimlerstraße der Kreuzung näherte. Bei einer folgenden Kollision blieben die Fahrzeuginsassen der beiden Autos unverletzt.

