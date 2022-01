Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Fenster an einem Wohnhaus mit einem Stein eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (06.01.2022)

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagmittag, etwa gegen 12.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem Stein ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße "Obere Ergat" Ecke Adalbertstraße auf der Insel Reichenau eingeworfen. Durch den Steinwurf ging das Fenster zu Bruch und es entstand Sachschaden in Höhe von über 100 Euro. Die Polizei Allensbach (07533 97150) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

