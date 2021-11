Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall zwischen Gelenkbus und Pkw am 26.10.21 - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 26.10.2021 ereignete sich gegen 19.15 Uhr in Koblenz ein Verkehrsunfall, an dem der Fahrer eines Gelenkbusses sowie ein Pkw-Fahrer beteiligt waren.

Der Fahrer eines silbergrauen Renault Traffic befuhr die Moselweißer Straße in Fahrtrichtung Saarplatzkreisverkehr. Auf Höhe der Bushaltestelle Franz-Weis-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Gelenkbus (Linie 14) der EVM, welcher zu diesem Zeitpunkt in den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Dem Pkw wurde durch den Zusammenstoß der rechte Außenspiegel abgerissen, am Linienbus splitterten mehrere Glasscheiben im Heckbereich.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Da die Businsassen unmittelbar nach der Kollision den Bus verließen und somit nicht befragt werden konnten, werden diese (oder weitere Zeugen) gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell