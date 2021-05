Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aus der Verankerung gehoben

Baden-Baden (ots)

Vier Unbekannte haben am Samstagfrüh gegen 1.30 Uhr vermutlich versucht einen in der Kaiserallee aufgestellten Fahnenmast aus der Verankerung zu heben. Beim Erkennen eines Zeugen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Fieser-Brücke/Leopoldsplatz. Drei Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die vierte Person soll eine rote Jacke getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen.

/ph

