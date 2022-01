Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Hunteburg: Einbruch in Garagennebenraum - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 19.55 Uhr am Freitagnachmittag machten sich unbekannte Täter an einem Haus in der Straße "Im Schweger Feld" zu schaffen. An einem Nebenraum einer Garage wendeten die Unbekannten grobe Gewalt an einem Holzfenster an und gelangten somit in das Innere des Raumes. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Möglicherweise sind die Eindringlinge bei ihrer Tatausführung gestört worden, sodass sie über den rückwärtigen Bereich in Richtung "Grüner Weg" die Flucht ergriffen. Die Polizei in Bohmte konnte Spuren sichern und bittet um Hinweise auf die Tat, Täter oder möglichen verdächtigen Beobachtungen unter 05471/9710 oder 05461/915300.

