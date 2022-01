Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Rulle: Unfallspuren im Ostenort - Polizei sucht flüchtigen Fahrer eines weißen VW Golf 7 mit Xenonscheinwerfern

Osnabrück (ots)

In der Straße "Ostenort" meldeten aufmerksame Anwohner der Polizei am Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummern 1-3 erstreckte sich ein beachtliches Schadensbild und Trümmerfeld. Neben einer beschädigten Bruchsteinmauer und einem Holzzaun verteilten sich diverse Fahrzeugteile vor den jeweiligen Grundstücken und auf der Straße. Vermutlich war der unbekannte Verursacher in Richtung Vehrter Landstraße unterwegs und der Unfall geschah zwischen Samstagabend, 22.00 Uhr und Sonntagmorgen, 06.00 Uhr. Die eingesetzten Beamten stellten einige Fahrzeugteile sicher. Bereits getätigte Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen VW Golf 7 mit Xenonscheinwerfern handelte. Die Polizei in Wallenhorst bittet um Hinweise auf den Verantwortlichen oder das beschädigte Fahrzeug unter 05407/857000 oder 05461/915300.

