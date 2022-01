Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Rulle: Nach Brandstiftung eines Fachwerkhauses - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Wallenhorst (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.01.2022 - 10:35

Wie bereites bekannt, ist es in der Nacht zu Samstag (03.11 Uhr) in der Straße "Nettetal" zu einem Brand eines Fachwerkhauses gekommen. Das Gebäude wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Noch während der Löscharbeiten gestand ein 32-Jähriger das Feuer vorsätzlich verursacht zu haben. Der Mann wurde am Brandort von der Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Eine Untersuchungshaft wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

