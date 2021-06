Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Einbruch in Friedhofsbüro

Haßloch (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag (31. Mai/1. Juni) am Parkfriedhof das Fenster eines Büros auf und gelangten in das Gebäude. Einen in die Wand verankerten Tresor stemmten sie aus der Wand und entkamen. 450,- Euro befanden sich in dem Tresor, der Sachschaden dürfte deutlich darüber liegen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

