Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bushaltestelle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der eine Bushaltestelle in der Herrenberg Straße Ecke Breslauer Straße in Böblingen beschädigte. Am Samstag kurz nach 06.00 Uhr wurde der Sachschaden festgestellt. Ein Unbekannter zerstörte drei der fünf Glasscheiben des Wartehäuschens. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell