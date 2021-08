Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und eine leicht verletzte Fahrzeuglenkerin sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 12.00 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen ereignete. Vermutlich übersah eine 35 Jahre alte Toyota-Fahrerin, die die Achalmstraße befuhr, im Kreuzungsbereich mit der Schönaicher Straße eine heranfahrende 27-jährige Ford-Lenkerin und nahm dieser in der Folge die Vorfahrt. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

