Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind schläft friedlich auf Balkon

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück als ganz harmlos hat sich ein "Vermisstenfall" am Dienstag im Stadtgebiet entpuppt. Ein besorgter Vater hatte sich gegen 19.20 Uhr Hilfe suchend an die Polizei gewandt, weil er seine kleine Tochter vermisste. Nach Angaben des Mannes war die Vierjährige in der Wohnung nicht mehr zu finden. Die Streife rückte umgehend aus, um sich auf die Suche nach dem Kleinkind zu machen. Doch schon in der Wohnung des Vaters konnte die Suche wieder eingestellt werden. Das Kind wurde schlafend auf dem Balkon gefunden. Wie und wann es dahin gekommen ist, konnte nicht geklärt werden... |elz

