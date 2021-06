Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefälschte Ausweisdokumente vorgelegt

Kaiserslautern (ots)

Mutmaßlich gefälschte Ausweisdokumente hat am Dienstag im Bürgercenter ein 26-Jähriger vorgelegt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der bulgarischen Identitätskarte und dem bulgarischen Führerschein um Totalfälschungen handelt. Der 26-Jährige wird verdächtigt, mit gefälschten Dokumenten und mit falscher Identität im Februar illegal in die Bundesrepublik Deutschland eingereist zu sein. Der 26-Jährige kosovarische Staatsangehörige gab an, dass er die Dokumente für 250 Euro in seinem Heimatland von einem Unbekannten erworben habe. Dem 26-Jährige wurde jetzt eine Frist zur Ausreise gesetzt. Die Polizei stellte die Dokumente sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Auffinden von weiteren Dokumenten und Beweismitteln. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell